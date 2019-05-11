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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLİK VAKFI İFTARINA KATILDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 21:42 | Son Güncelleme

Haber: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

Haber: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarın ardından katılımcılara seslenen Erdoğan,
"Yüksek Seçim Kurulu kararı üzerinden ülkemizi hedef alanların gayesi, milletimizin 17 yıllık kazanımlarını dinamitlemek, Türk demokrasisinin altını oymaktır. Bizim de hatamız, eksiklerimiz, noksanımız olmuştur ve olacaktır. Ancak adına Türkiye dediğimiz davamıza ihanetimiz vaki değildir. İç muhasebemizi yapacak, tespit ettiğimiz eksiklikleri giderecek, daha
kucaklayıcı, kuşatıcı bir anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"İsrail yönetimi, uluslararası toplumun sessizliğinden aldığı cesaretle işi medya kuruluşları ve insani yardım teşkilatlarının merkezlerini bombalamaya kadar vardırmışlar ve bizim Anadolu
Ajansımızı bombalamışlardır. Çünkü onların bütün o kirli yaptıklarının dünyaya duyurulmaması gerekiyor, duyuran kim varsa onlar için düşmandır" dedi.

"Cemal Kaşıkçı olayıyla alakalı olarak işte Suudi Arabistan'ın göndermiş olduğu görevlilere karşı bakın hala bir ses yok, hala bir tavır yok" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bize söyledikleri 'Gereken yapılacaktır, hiç endişe etmeyin.' Bu benim sorunum değil, senin sorunun. Suudi Arabistan olarak böyle bir katliamı gönderdiğin 15 kişi, daha sonra sayıyı 22'ye çıkardın, bunlar yapıyor, bunlara yönelik en ufak bir eylemin olmuyor. Nerede adaletiniz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz. Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar, bize hukuk dersi veremez. Menfaatleriyle temel insani değerler arasında bir seçim yapma konusunda Batı ülkeleri samimiyet testinden geçememiş, tercihlerini hep olduğu gibi ya dolara ya petrole yatırmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değildir. Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2 yıl sonra iptal edilebiliyor. Hiç ses duydunuz mu, 'nasıl böyle bir şey olabilir' diye herhangi bir serzeniş duydunuz mu? Bakın 2 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimi iptal edilebiliyor. Bizde ise sadece müracaat edişimiz bile Batı'yı rahatsız ediyor. Bu bizim milli iradenin hakkını arama mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
-Detaylar

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