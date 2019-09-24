Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeryüzünde insanın istifadesine sunulmuş her şeyin bir emanet olduğunu belirterek bir sonraki sahibine teslim edinceye kadar emanetin en iyi şekilde korunması gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin, sonuçları itibarıyla sınır tanımayan küresel bir sorun olduğuna işaret eden Erdoğan, küresel sorunların çözümünde, gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde iş birliğinin tesis edilmesinin şart olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tüm ülkeleri iklim değişikliğiyle mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet ettiğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler - Habitat ile beraber "Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem" çalışma grubunun eşbaşkanlığını yürüttüğünü dile getirdi.

Erdoğan, bu çalışma grubunun, iklim değişikliğiyle mücadelede somut etkileri günlük hayatta da görülebilecek kritik bir alanı teşkil ettiğine dikkati çekti.

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