HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! İstanbul Mutabakatı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! İstanbul Mutabakatı mesajı

04.11.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi İstanbul Mutabakatının süresinin uzatılmasına odaklanılması gerekiyor" dedi. Guterres ise tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! İstanbul Mutabakatı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Guterres arasındaki görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti. Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

recep-tayyip-erdogan-antonio-guterres-aa-1826833_2

Suriye'ye gönderilen sınır ötesi insani yardımlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla ilgili 10 Ocak'ta sona erecek olan Güvenlik Konseyi kararının uzatılması yönündeki çabalara güçlü destek beklentisini dile getirdi. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı haber! Ankara'da bir asker şehit olduAcı haber! Ankara'da bir asker şehit oldu
Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dediSosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi
Dünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyorDünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM)

En Çok Okunan Haberler

Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, maske cezaları, kur korumalı mevduat...

Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, maske cezaları, kur korumalı mevduat...

Kilosu 100 bin TL’den satılıyor! Duyan geliyor: Avrupa'dan...

Kilosu 100 bin TL’den satılıyor! Duyan geliyor: Avrupa'dan...

Gelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyor

Gelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyor

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

"Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım" İddia kan dondurdu

"Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım" İddia kan dondurdu

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

İlginizi Çekebilir

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.