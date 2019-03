Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimlerde anket firmalarının hepsi iflas edecek

"Bakıyorsunuz bazıları, diyelim ki aday yapmadınız, aday yapmadığınız kişi gidiyor olmayacak bir siyasi partiden aday oluyor. Yeter ki ben aday olayım... Şimdi bunları il vermeyeceğim, gördüğümüz zaman, bunlara bir sinyal vermemiz lazım. Hep söylediğim bir ifade var, bu trenden inen bir daha bu trene binemez. Bunu da geçmişte çok yaşadık. Bakıyorsunuz bizim partimizin elemanı, ayrılıyor. Belli bir süre geçiyor, yönetemiyor orayı, kazanıyor seçimi de gidemiyor, tekrar dönmek istiyor. Tekrar dönmek istediği zaman da ister istemez teşkilatımız diyor ki bu bize ihanet etti dolayısıyla bunu ne olur almayalım. O da haklı. Niye? Çünkü bizim partimiz sıradan parti değil. Biz partimize bir dava olarak bakıyoruz. Dava olarak baktığımız için de davaya ihanet edenin tekrar orada yer alması olacak bir iş değil. Çünkü bu defa ter döken, her şeyini oraya veren, çünkü bu bir yerde de siyasi ahlak meselesi, siyasi ahlaktan ödün vermeye başladığımız zaman, bu işin kaderi üzerinde teri olanlar, işte o küskünler dediğimiz olay, bunu doğurur. Biz şimdi bunları artık doğurmayalım diyoruz, artık küskünler ordusu meydana gelmesin. Böyle şeyler olmuşsa sizler de affedici olacaksınız, bağışlayıcı olacaksınız."

"Maşallahı var... Meral Hanım'ın yandaşları bu ama öbür tarafta Yusufumuzun duruşu bu. Kaldı ki Yusuf'un da bugün bir defin olayı vardı. Yanılmıyorsam amcası rahmetli oldu Bayburt'ta onun cenazesine gitti. Arkadaşlar da onu bu akşam buraya davet ettiler, bu akşam da çıktı buraya geldi. Şimdi bir şey var, o partisinin, mensubu olduğu partinin bir defa broşürünü dağıtıyor. Bu bizim gençlik yıllarında yaptığımız şey. Ben tabii Yusuf'u bu sebepten gerçekten şahsım, partim, milletim adına kutluyorum. Demek ki lise mezunu da olarak bizim böyle gençlerimiz var ve Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi. Bundan tabii Bayan Meral'in de ders alması lazım. Senin yandaşların bunlar ama öbür tarafta işte Yusuf, o da bu. Alırsın almazsın, olayı makarnaya niye getiriyorsun? Makarna işi AK Parti'nin işi değil ki makarna işi CHP'nin işi. Milleti onlar 'göbek kaşıyan', 'makarnacılar' diye yaftalayanlar onlar. Bizim parti olarak belediyelerimiz olarak biz her yerde fakir fukaraya, garip gurebaya her türlü yiyecek, içecek, giyecek bugüne kadar dağıtmışızdır bundan sonra da dağıtırız. Bu bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın gereğidir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indiğini hatırlatan Erdoğan, "Oradan, FETÖ'cüler tankların arasından bunu alıyorlar ve Bakırköy Belediye Başkanının evine gönderiyorlar. Biz 01.15'te oraya indiğimizde on binler orada. 16 saat yaklaşık ben orada kaldım. Valimiz, 1. Ordu Komutanımızla beraber süreci yönettik. Bunların genel başkanı tankların arasından kaçıp Bakırköy'e giderse, onun arkasından gelenlerin de kadeh tokuşturması ve bu şekilde eğlenerek geçirmesi çok da anormal değil. Bunlar şimdi ortaya çıkıyor, biz de bunları takip edeceğiz. Şimdi bu adam Edirne'de yine belediye başkan adayı. Bunlardan bu vatana fayda gelmez. Bu Kılıçdaroğlu'nun ilk hatası değil ki, kim bu Adalar'da belediye başkan adayı? Adayı, İstiklal Marşı'nı okumuyor. Bundan insan kendine bir çekidüzen vermez mi? Şu anda HDP'liler kongrelerinde İstiklal Marşı'nı okumazlar, hatta bayrağımızı bile asmazlar. Bay Kemal, bunlarla ortaklık yapıyor. Bunlarla ortaklık yapan kişiler, Türk siyasi hayatına yön verebilir mi? Bunu bizim vatandaşımıza anlatmamız lazım. Bizim önümüzde kimler var, bunları görmemiz lazım." diye konuştu.

"Enflasyon da her ne kadar yavaş yavaş da olsa geriliyor. Politika faizinde Merkez Bankası'nın belli bir duruşu var. Kurlarda da lehte gelişme başlamış vaziyette. İdeal bir konumda olmasa da ılımlı bir sinyal ortada. Bunun da aşılacağına inanılıyor. Bir gerçeği buradan milletime duyurmak isterim, bu bir yerel seçim. Yerel seçimde kim kazanırsa kazansın Türkiye'de ekonomiyi yönlendirebilecek mi, ellerinde böyle bir inisiyatif var mı? Yönlendirecek olan kim, şahsım ve kabinem. Biz yönlendireceğiz. Bunlar öyle bir anlatım içine giriyor ki sanki yerel yönetimde aldıkları netice ile Türkiye'nin ekonomide geleceğini tayin edeceklermiş gibi bir havaya giriyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Onlar bir defa aldıkları belediyeleri yönetebilme kabiliyetini ortaya koysunlar yeter. Onu başaramayacaklar, personel maaşını ödesinler yeter. Muhalefet belediyelerinde borçlar almış başını gidiyor. Devlet bankalarının dışındaki bankalardan bunlara birçok el koymalar gelirse şaşmayın. Durumları iyi değil. Ekonomiyi belediyeler değil, merkezi yönetim yönetir. Biz HDP'li belediyelere bile hizmet götürdük."

"Türkiye'nin şu anda bir numaralı baş belası diyeceğimiz konu terör. Yatırımcı terörün olduğu bölgeye gelmiyor, girmiyor. Bu noktada Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde özellikle terör nedeniyle yatırım yapmak isteyen, oranın evlatları dahi yatırım yapmaktan kaçınıyor. Bizim o bölgelere verdiğimiz yüksek teşvikler var. Seçim sonrası çok farklı bir çalışmaya gideceğiz. Bunlar şu anda bizim portföyümüzde var. Adam yatırım yapacak ama 'Orada terör ile karşı karşıya kalırsam ne olacak? ' diyor. Biz de onlara diyoruz ki, 'Biz burada size her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki sen yatırımını gel burada yap.' Bu konuyla ilgili olarak bu portföyü hızlandıracağız. Bizim stratejik yatırımlar konusunda büyükşehirlerimizde adeta 6. bölgedeki teşviklerimiz nelerse aynı imkanları tanıyoruz. Yatırımcıları çekmek için yoğun bir faaliyetin içine seçimden sonra gireceğiz. Artık önümüzde sıkıntılı bir dönem yok. 4,5 yıl önümüz rahat, huzurluyuz, genelde de yerelde de. Çok farklı bir sürecin içerisine giriyoruz. İstihdamda çok ciddi imkanlar doğacak. Bunların hepsi şu anda masamın üstünde."

Ulusoy, Avcılar'ın diğer mahalleleri için hazırladıkları projeleri anlatarak, turizmin önemli bir proje başlığı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün yanı sıra tapu sorununun ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıyorsun CHP'li belediyeler 'Tapunuzu vereceğiz.' diyor. Halbuki belediyenin tapu verme yetkisi yok. Tapuyu, Tapu Kadastro verir. Orası kime bağlı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığına. Burayla bir uyum olmadıktan sonra sen tapuyu nasıl veriyorsun? Her şey yalan üzerine bina edilmiş. Bizim bir defa kentsel dönüşüm ve değişimle alakalı elimizde gücümüz var. Nedir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Tapu Kadastro. Her şey orada. Oradan esinlenerek, seçimlerden çok önce birçok çalışmalarda nerelerde böyle bir adım atacağız bakanlık da ön hazırlıklarını yaptı. Belediyelerimizde de burada bir koordinasyon halinde yürütüyoruz. Bu kentsel dönüşüm ve değişimde bir an önce vatandaş tapusunu elinde bulmalı, görmeli. Bunun adımlarını da atıyoruz. Bu akşam Sarıyer'de yaptığımız konuşmada bunu söyledim. 'Süratle buradaki kentsel dönüşüm değişimle birlikte inşallah tapular sizlere verilecek.' dedik. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da gerekli talimatları verdik."