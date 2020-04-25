HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 20:02 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Borisov görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İki aile birbirine girdi! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştuİki aile birbirine girdi! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!
Anahtar Kelimeler:
boyko borisov bulgaristan başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Rakamlar ümit verici

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Rakamlar ümit verici

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

Her şeyi anlattı! 'Yağmur'la aramızdaki yaş farkı...'

Her şeyi anlattı! 'Yağmur'la aramızdaki yaş farkı...'

CHP’li Özel: Soma kırmızı alarm veriyor

CHP’li Özel: Soma kırmızı alarm veriyor

PKK'dan üs bölgesine hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

PKK'dan üs bölgesine hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Playstation 4

Playstation 4

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iki aile arasında kanlı kavga! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu

İki aile birbirine girdi! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu

Bolu'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bolu'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Komşuların 'gürültü' kavgası kanlı bitti

Komşuların 'gürültü' kavgası kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.