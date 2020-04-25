Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Erdo\u011fan ile Borisov g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde, Kovid-19 ile m\u00fccadelede destek ve i\u015f birli\u011fi ba\u015fta olmak \u00fczere ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel meseleler ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destek\u0130ki aile birbirine girdi! Ta\u015f, sopa ve silahlar havada u\u00e7u\u015ftuMide kanamas\u0131 belirtileri nelerdir? D\u0131\u015fk\u0131n\u0131z\u0131n rengine dikkat!