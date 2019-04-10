Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burkı̇na Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kabore'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Kabore, 9-11 Nisan tarihleri arasını kapsayacak Türkiye ziyaretinde yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Burkina Faso’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olan programda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Açıklamada, "G5 Sahil Dönem Başkanı Burkina Faso’yla güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

(DHA)

