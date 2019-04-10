HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kabore ile yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burkı̇na Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kabore'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Kabore, 9-11 Nisan tarihleri arasını kapsayacak Türkiye ziyaretinde yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Burkina Faso’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olan programda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Açıklamada, "G5 Sahil Dönem Başkanı Burkina Faso’yla güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

(DHA)

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
Kahramanmaraş’ta belediye başkanları mazbatalarını aldıKahramanmaraş’ta belediye başkanları mazbatalarını aldı
Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalarAkşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Burkina Faso Roch Marc Chrıstıan Kabore

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İtiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

İtiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Son dakika: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Süleyman Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Bakan Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Ankara'da sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da usulsüzlük yorumu: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Morales ortak açıklama yaptı

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.