HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaralı madencilerle ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaralı madencilerle ilgili son durumu açıkladı

16.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı madencileri ziyaret etmek üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaralı madencilerle ilgili, "Umutsuz değiliz. Ameliyatları yapılmış olanların hepsi şu an daha iyi konumdalar" diyen Erdoğan, "6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şuanda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı madencileri ziyaret etmek üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak, ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"6 yaralımız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şu anda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, dışarıdan gördük. Doktorlarımız bizlere gerekli bilgileri verdiler. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanlar şu anda daha iyi durumdalar. Tabii entübe vaziyette olanlar var. Dua edelim, inşallah doktorlarımız 24 saat yanlarındalar, yapılması gerekenleri yapıyorlar. Çam ve Sakura Hastanemiz dünyada fiziki imkanlar olarak tüm imkanlara sahip. Doktorlarımız bu noktada çok güçlü durumdalar. İşin yanık cerrahiden tutun, diğer anestezi, enfeksiyon tüm bunlara varıncaya kadar bu hastanemizde mevcut. Gördüğünüz gibi tüm yakınları, akrabaları burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yeme içme, yatırma her şey, şu anda hastanemizde yapılıyor. Amasra’daki defin konularını şu anda bakan arkadaşlarım sürdürüyorlar. İnşallah dualarımızla da buradaki 6 kardeşimiz inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup, onları Amasra’ya geri göndereceğiz."

İHA

SON DAKİKA | Bartın maden faciasında son durum! Bakan Dönmez duyurdu: Alanı kapatma kararı aldıkSON DAKİKA | Bartın maden faciasında son durum! Bakan Dönmez duyurdu: Alanı kapatma kararı aldık


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu' başladı'Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu' başladı
SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli olduSON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu
Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyurulduBartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu
Anahtar Kelimeler:
erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

İğrenç olay! 15 yaşındaki kız dehşeti yaşadı, önce sözlü tacize uğradı sonra...

İğrenç olay! 15 yaşındaki kız dehşeti yaşadı, önce sözlü tacize uğradı sonra...

Bakan Dönmez duyurdu: Alanı kapatma kararı aldık

Bakan Dönmez duyurdu: Alanı kapatma kararı aldık

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!

Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!

Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti

Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti

İlginizi Çekebilir

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.