Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı krizi uyarısı: İstirahate alırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Dün adaylarımızı açıkladık. Artık siyasi rakiplerimize karşı mücadeleye başladık.
AK parti'de her görev bayrak yarışı olarak görülür. Bu bir devir teslim sürecidir.
Milletimiz bize oy vermeye mecbur değildir. Biz yaptığımız hizmetlerle bu oyu hak etmeye mecburuz.
Ankara seçimlerde sembol şehirlerden biridir. Tıpkı İstanbul gibi burayı da herhangi bir belediyeyi kazanmak ya da kaybetmek olarak görmüyoruz.
İktidara ters düşenlerin hizmet verme noktasında nerede olduğunu görüyoruz.
Ben hep şunu merak ederim. Çankaya neden böyle? Yenimahalle neden böyle? Bunlar buralara neden hizmet vermiyorlar. Para ise bütün belediyelere olduğu gibi bunlara da para gidiyor. Mesele başka... Belediyecilik bir aşktır aşk. Halka hizmet Hak'ka hizmettir diyerek yola çıktık. Belediyecilik dertli olanların işidir.
"BEN YOK, BİZ VAR"
Siyasette insanı kibir yıkar. Kendi çıkarlarını davasının üzerinde tutmak yıkar. Milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansı yoktur. AK Parti'de 'ben' yok 'biz' var.
Kim millete tepeden bakarsa, bilesiniz ki; biz onlarla aynı yolda yürümeyiz.
'Zaten belediye başkanı oldum. Kimse 5 yıl bana karışamaz.' Yok öyle. O devir geride kaldı.
AK Parti halen dimdik ayakta ise bunu hizmet siyasetinden asla ayrılmamasına borçludur.
Aday olamayan ya da istediği yerden aday olamayan kardeşlerimin nazlandığı haberlerini alıyorum. AK Partili'ye bu yakışmaz.
Cumhur İttifakı'nın amacı seçim kazanmak değil, ülkemizin istiklal ve istikbalini garanti altına almaktır.
Cumhur ittifakı uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta birbirimizi kıramayız. Dayanışma içinde olacağız.
"CUMHUR İTTİFAKININ RUHUNA HERKES UYMALI"
Cumhur ittifakının ruhuna herkes uymalı. Uymayanlar kusura bakmasın, istirahate alırız.
El ele vereceğiz. Biz biliyoruz ki Ankara'yı Sayın Özhaseki ile ileri bir seviyeye taşıyacağız.
AK Parti sözünün eri olmuştur. 30 Mart'ta da sözünün eri olacaktır.
Şişirilen balonları 31 Mart'ta bir kez daha patlatacağız.
31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Gözünü Ankara'ya dikenlere derslerini vereceğiz.
Cumhur ittifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda darbecilerle göğüs göğüse verilen mücadelede kurulmuştur.
Milletimizin huzuruna çıktığımızda diğer partilerin aksine bizim anlatacak bir başarı hikayemiz var.
Kurtuluş mücadelemizin başkenti Ankara son 16 yılda savunma sanayimizin de kalbi konumuna gelmiştir.
Önümüzdeki 3 yıllık dönemde, özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayinde Türkiye'yi küresel güç haline getireceğiz.
Seçim sürecinde semt semt, mahalle mahalle yapılan hizmetleri anlatmamız gerekiyor.
"İTTİFAK DEĞİL, İHANET"
İstikameti belirsiz duruşu bozuk tipler var. Milletimiz makyajın altındaki bu yüzleri bildiği için her seferinde bunları ifşa ediyor. Artık kargayı sesinden tanıyan bir millet var.
Camilere gidiyorlar maşallah. Allah kabul etsin. Tabi artık kargayı sesinden tanıyan bir millet var. Yahu biz sizin terör örgütünün ta kendileriyle nasıl 'al takke ver külah' yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı ittifak desek ittifak değil. Çünkü ittifak dediğiniz belli ilke ve amaçlarla kurulur. Ana muhaletin bu çalışmalarına 'ittifak' değil 'ihanet' desek yeridir.
Bizim milletimiz her şeyi affeder ama ihaneti affetmez.
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