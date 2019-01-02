Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı krizi uyarısı: İstirahate alırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dün adaylarımızı açıkladık. Artık siyasi rakiplerimize karşı mücadeleye başladık.

AK parti'de her görev bayrak yarışı olarak görülür. Bu bir devir teslim sürecidir.

Milletimiz bize oy vermeye mecbur değildir. Biz yaptığımız hizmetlerle bu oyu hak etmeye mecburuz.

Ankara seçimlerde sembol şehirlerden biridir. Tıpkı İstanbul gibi burayı da herhangi bir belediyeyi kazanmak ya da kaybetmek olarak görmüyoruz.

İktidara ters düşenlerin hizmet verme noktasında nerede olduğunu görüyoruz.

Ben hep şunu merak ederim. Çankaya neden böyle? Yenimahalle neden böyle? Bunlar buralara neden hizmet vermiyorlar. Para ise bütün belediyelere olduğu gibi bunlara da para gidiyor. Mesele başka... Belediyecilik bir aşktır aşk. Halka hizmet Hak'ka hizmettir diyerek yola çıktık. Belediyecilik dertli olanların işidir.

"BEN YOK, BİZ VAR"

Siyasette insanı kibir yıkar. Kendi çıkarlarını davasının üzerinde tutmak yıkar. Milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansı yoktur. AK Parti'de 'ben' yok 'biz' var.