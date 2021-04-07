Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Zirve Toplantısı'yla 20 Ekim 2017'den beri Türkiye tarafından üstlenilen D-8 Dönem Başkanlığının, Bangladeş'e devredileceği belirtildi.

'DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR DÜNYA İÇİN İŞ BİRLİĞİ: GENÇLİĞİN VE TEKNOLOJİNİN GÜCÜNDEN FAYDALANMAK'

"Dönüştürücü Bir Dünya İçin İş Birliği: Gençliğin ve Teknolojinin Gücünden Faydalanmak" temasıyla icra edilecek zirveye, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, özel konuk olarak davet edilen İslam Kalkınma Bankası Başkanının da katılacağı bildirildi.

Zirvede, D-8 gündeminde yer alan ticari ve ekonomik işbirliği konularının ele alınacağı, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Toplantıda, koronavirüsle mücadelede eşgüdümün yanı sıra, teşkilat bünyesinde çeşitli alanlarda sürdürülen iş birliği faaliyetlerine ivme kazandırılması, geleceğe dair vizyonun ortaya konulması, bu maksatla bir yol haritasının çizilmesinin amaçlandığı belirtildi. Zirve sonunda Dakka Bildirisi ve D-8 10 Yıllık Yol Haritası başlıklı iki belgenin de kabul edilmesi öngörülüyor.

(AA)

