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Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar yerleştirildi, 3 binden fazla asker görev yapacak

10.07.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gözü kulağı yarın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak olan NATO Zirvesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Vilnius Havalimanı'na Almanya'ya ait Patriot Hava Savunma Sistemi bataryaları yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar yerleştirildi, 3 binden fazla asker görev yapacak

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da, Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta düzenlenecek. Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak üyeliği henüz onaylanmayan İsveç ve Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak.

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PATRIOTLAR YERLEŞTİRİLDİ

Zirve kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bu güvenlik önlemleri kapsamda Almanya'ya ait Patriot uzun menzilli hava savunma sistemi bataryaları, Vilnius Havalimanı'na konuşlandırıldı.

3 BİNDEN FAZLA ASKER GÖREV YAPACAK

İki gün sürecek NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleri çerçevesinde, 3 binden fazla Litvanya askeri de görev yapacak.

ERDOĞAN'DAN İSVEÇ AÇIKLAMASI

NATO Zirvesi'ne katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan zirvenin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etti. Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya alınması için 'Türkiye'ye AB kapısının açılması' şartını koştu.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan

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