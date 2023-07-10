Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar yerleştirildi, 3 binden fazla asker görev yapacak

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da, Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta düzenlenecek. Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak üyeliği henüz onaylanmayan İsveç ve Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak.

PATRIOTLAR YERLEŞTİRİLDİ

Zirve kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bu güvenlik önlemleri kapsamda Almanya'ya ait Patriot uzun menzilli hava savunma sistemi bataryaları, Vilnius Havalimanı'na konuşlandırıldı.

3 BİNDEN FAZLA ASKER GÖREV YAPACAK

İki gün sürecek NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleri çerçevesinde, 3 binden fazla Litvanya askeri de görev yapacak.

ERDOĞAN'DAN İSVEÇ AÇIKLAMASI

NATO Zirvesi'ne katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan zirvenin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etti. Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya alınması için 'Türkiye'ye AB kapısının açılması' şartını koştu.