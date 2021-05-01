Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” Mesajı:

Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.

İnsanımızın geleceğe güvenle ve umutla bakabilmesinin bir veçhesinin de emek konusunda adaletin tesis edilmesi olduğunun bilinciyle, bugüne kadar uyguladığımız iktisadi kalkınma politikalarımızın her safhasında insan odaklı hareket ederek, işçilerimizin haklarını ve menfaatlerini gözetme gayretinde olduk.

Bütün çalışanlarımızın şartlarını iyileştirme, hak ettikleri en iyi ücreti almalarını sağlama ve adil bir çalışma ortamı oluşturma noktasında çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz.

Tüm dünyayı etkileyen ve çalışma hayatında yeni düzenlemeleri zorunlu kılan koronavirüs salgınından işçi kardeşlerimizin en az şekilde etkilenmesi için de büyük çaba harcadık.