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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: 'Kimse karamsarlığa kapılmasın, kendini dışlanmış hissetmesin'

06.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin. Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: 'Kimse karamsarlığa kapılmasın, kendini dışlanmış hissetmesin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Seçimlerden zaferle çıkacaklarını belirten Erdoğan, "Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak" dedi. Açıklamasının devamında Erdoğan, "14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız.

Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak?

Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak.

Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak.

Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye’nin bütün renkleri kazanacak.

Hristiyan’ıyla, Musevi’siyle, Süryani’siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak.

AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak.

Milletimizle birlikte “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika’daki yüz milyonlar kazanacak.

Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak.

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin başarısı için dua edenler kazanacak.

Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak.

14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak.

Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin.

Hiç ama hiç kimse ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınlarına dair inancını yitirmesin.

Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim.

Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim.

Allah’ın izniyle gerisi gelecektir.

Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin."


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seçim Recep Tayyip Erdoğan

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