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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "2023" vurgusu

19.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefon bağlantısıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "İnşallah 2023'e çok daha güçlü çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "2023" vurgusu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, salondakilerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 2023 VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalle başkanlarını selamlayarak, toplantının hayırlı olmasını diledi. Bu buluşmanın çok büyük bereketlere vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki sizler şu anda 2023'ün hazırlıkları içerisindesiniz. Ve bizler de bildiğiniz gibi cuma ve cumartesi günü Türkiye-Afrika Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Ve dün akşam bu liderler zirvesini de tamamladık. Böyle bir dönemde şu anda sizlerin de bir araya gelişi, bu zirveyi sizin de yapışınız bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sizleri tebrik ediyorum. Biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emr-i ilahidir. Siz de bu emr-i ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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