Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

"BEN BU GİDİŞİ DOĞRU BULMADIM, BULMUYORUM..." Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. Doğum kontrolü dediler, aile planlaması dediler, nüfuz etmeye çalıştılar. Atılan bu adımlarla nüfusumuz azaltıldı. Ben bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum. Gittiğim her nikahta da en az 3 çocuk derken, her doğan rızkı ile doğar bunu bir defa bilelim. Bunu ben hayatımda yaşadım, her çocuğum rızkı ile geldi.

Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz. Şehirleşmeyle aile bağları zayıfladı, aile büyüklerinin birikimleri kaybedildi.

Evliliğin teşvik edilmesi için çeyiz hesabı, ev sahibi olmak isteyenlere konut hesabı uygulamasını başlattık. Çünkü devlet milletinin hizmetkarıdır. Bunu bu şekilde sürdüreceğiz. Son 17 yılda 5440 ailenin yanına 6664 çocuğumuzu yerleştirdik. Önümüzdeki dönemde sizlerin de gayretleri ile bu projelere yenilerini ekleyerek devam edeceğiz.

"MEDYA ORGANLARINI İKAZ EDİYORUM, UYARIYORUM"



Medya organlarımız kadın programları adına mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orada çok büyük bir sorun var demektir. Bu konuda medya organlarını özellikle ikaz ediyorum, uyarıyorum. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Reyting kaygısı ile dizilerde çarpık ilişkiler özendiriliyorsa, sosyal medyada özendiriliyorsa, şiddet teşvik ediliyorsa aile kurumunu korumamız elbette zorlaşacaktır.

