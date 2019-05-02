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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Aile Şurası'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Medya organlarımız kadın programları adına mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orada çok büyük bir sorun var demektir. Bu konuda medya organlarını özellikle ikaz ediyorum, uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 7. Aile Şurası'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Aile varlığımızın temelidir, asli dayanağıdır. Nesiller arasındaki değer aktarımının da en önemli aracıdır. Ailede kişilik oluşur. Karakter dışarıdan önce aile içinde şekillenir, biçim kazanır.

Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz. Şehirleşmeyle aile bağları zayıfladı, aile büyüklerinin birikimleri kaybedildi.

Sosyal medyanın yaygınlaşması ile aile değerlerimizde çok ciddi erezyonlar yaygınlaşıyor. Mahrem alan kavramı anlamını yitiriyor.

Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız.

"BEN BU GİDİŞİ DOĞRU BULMADIM, BULMUYORUM..."

Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. Doğum kontrolü dediler, aile planlaması dediler, nüfuz etmeye çalıştılar. Atılan bu adımlarla nüfusumuz azaltıldı. Ben bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum. Gittiğim her nikahta da en az 3 çocuk derken, her doğan rızkı ile doğar bunu bir defa bilelim. Bunu ben hayatımda yaşadım, her çocuğum rızkı ile geldi.

Evliliğin teşvik edilmesi için çeyiz hesabı, ev sahibi olmak isteyenlere konut hesabı uygulamasını başlattık. Çünkü devlet milletinin hizmetkarıdır. Bunu bu şekilde sürdüreceğiz. Son 17 yılda 5440 ailenin yanına 6664 çocuğumuzu yerleştirdik. Önümüzdeki dönemde sizlerin de gayretleri ile bu projelere yenilerini ekleyerek devam edeceğiz.

"MEDYA ORGANLARINI İKAZ EDİYORUM, UYARIYORUM"

Medya organlarımız kadın programları adına mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orada çok büyük bir sorun var demektir. Bu konuda medya organlarını özellikle ikaz ediyorum, uyarıyorum. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Reyting kaygısı ile dizilerde çarpık ilişkiler özendiriliyorsa, sosyal medyada özendiriliyorsa, şiddet teşvik ediliyorsa aile kurumunu korumamız elbette zorlaşacaktır.

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Recep Tayyip Erdoğan Aile Şurası

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