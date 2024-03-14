HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen kararı! Yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen kararı! Yürürlükten kaldırıldı

14.03.2024 00:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Akbelen’deki 190 parselde madene izin veren kararı yürürlükten kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen kararı! Yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmasına izin veren Cumhurbaşkanlığı kararını yürürlükten kaldırdı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükelçilerin görevine son verildiBüyükelçilerin görevine son verildi
Fatih Portakal'dan çarpıcı açıklama! O illeri sayarak 'Sürpriz olabilir' dediFatih Portakal'dan çarpıcı açıklama! O illeri sayarak 'Sürpriz olabilir' dedi
Kahramanmaraş'ta toprak kayması: Çok sayıda araç zarar gördüKahramanmaraş'ta toprak kayması: Çok sayıda araç zarar gördü
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

3 büyükşehir üç farklı sonuç! Tablo tersine döndü

3 büyükşehir üç farklı sonuç! Tablo tersine döndü

Son anket sonuçlarını paylaştı! CHP'nin o adayına dikkat çekti: 'Her kesimden oy alıyor'

Son anket sonuçlarını paylaştı! CHP'nin o adayına dikkat çekti: 'Her kesimden oy alıyor'

Kredi faizleri, limitler... Bankalarda yoğun mesai

Kredi faizleri, limitler... Bankalarda yoğun mesai

İmamoğlu'ndan gündem olan görüntülerle ilgili açıklama! 'Görünce bu nedir dedim'

İmamoğlu'ndan gündem olan görüntülerle ilgili açıklama! 'Görünce bu nedir dedim'

Trakya'yı bekleyen Ganos Fayı tehlikesi! Deprem sessizliği 100 yılı aştı…

Trakya'yı bekleyen Ganos Fayı tehlikesi! Deprem sessizliği 100 yılı aştı…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.