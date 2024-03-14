Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen kararı! Yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmasına izin veren Cumhurbaşkanlığı kararını yürürlükten kaldırdı.
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