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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya FETÖ çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 22:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya'nın FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımasını istiyoruz. Türkiye ve Almanya ticaret savaşını önlemek için ortak çalışmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya FETÖ çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'nın PKK ve FETÖ ile mücadeleyi desteklemesini bekliyoruz. Almanya'nın FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımasını istiyoruz. Türkiye ile Almanya bir ticaret savaşını önlemek için ortak çalışmalı." dedi.

Türkiye olarak Almanya'nın FETÖ'yü bir 'terör örgütü olarak tanımasını istiyoruz.

ABD'nin sorumsuz politikaları, dünyayı pervasız bir ticaret savaşına sürüklüyor.

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erdoğan Almanya FETÖ çağrısı FETÖ

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