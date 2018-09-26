Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya FETÖ çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'nın PKK ve FETÖ ile mücadeleyi desteklemesini bekliyoruz. Almanya'nın FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımasını istiyoruz. Türkiye ile Almanya bir ticaret savaşını önlemek için ortak çalışmalı." dedi.
Türkiye olarak Almanya'nın FETÖ'yü bir 'terör örgütü olarak tanımasını istiyoruz.
ABD'nin sorumsuz politikaları, dünyayı pervasız bir ticaret savaşına sürüklüyor.
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