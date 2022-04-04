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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

04.04.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
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