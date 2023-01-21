Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya İHA-SİHA tepkisi: Hazımsızlıklarının son örneği

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Yatırımlarımız Bursa'ya hayırlı olsun. Bu eserlerimizi şehrimize kazandıran, bakanlıklarımızı, özel kurumlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

Diğer şehirlerimiz gibi Bursa'ya da sık sık gelip vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz.

Bursa'yı son 1 ay içerisinde 3 kez ziyaret ettik. Son olarak Togg'un üretim tesisini Bursa'mızın ve Türkiye'mizin hizmetine sunduk.

Bursa Ticaret ve Sanayi Oda'mız milletimizin yaşadığı tüm sıkıntılara, çalkantılara bizzat şahitlik etmiştir.

Siyasi istikrarın tesisi ekonomik büyüme açısından vazgeçilmezdir. Hükümetlerin ömrünün bir buçuk yılı bile bulmadığı durumlarda istikrardan bahsedilemez.

Türkiye ilk defa orta ve uzun vadeli planlar yapabilme ve bunları hayata geçirebilme kabiliyetine kavuşmuştur.

Ülkemizin küresel siyasetteki özgül ağırlığı gittikçe artıyor. Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara rağmen Türkiye'nin yıldızı daha çok parlıyor. Afrika'dan Asya'ya ilham kaynağı oluyor.

Başta devrim otomobilleri olmak üzere geçmişte defalarca yaşadık. Ülkemizde çarpan etkisi yaratacak projelerin daha emekleme aşamasındayken nasıl engellendiğini gördük.

Daha sandıktan çıkmadan ülkemizin gurur kaynağı olan projeleri dillerine dolamaya başladılar. Firmalarımızı itibarsızlaştırmaya başladılar. Bu duruma bizden önce tepkiyi iş dünyasının vermesi beklenirdi. Sanayi ve Ticaret Odaları tavır koymalıydı.

Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktası olacaktır. Türk ekonomisini kötüleyen yıkım masasına cevabı sandıkta vereceğiz.

İHA ve SİHA konusu altılı masanın hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir. Bunların tek derdi, iradesi ve özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir.

