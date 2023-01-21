HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya İHA-SİHA tepkisi: Hazımsızlıklarının son örneği

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya İHA-SİHA tepkisi: Hazımsızlıklarının son örneği

21.01.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masaya eleştirilerde bulunarak, "İHA ve SİHA konusu altılı masanın hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya İHA-SİHA tepkisi: Hazımsızlıklarının son örneği

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Yatırımlarımız Bursa'ya hayırlı olsun. Bu eserlerimizi şehrimize kazandıran, bakanlıklarımızı, özel kurumlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

  • Diğer şehirlerimiz gibi Bursa'ya da sık sık gelip vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz.

  • Bursa'yı son 1 ay içerisinde 3 kez ziyaret ettik. Son olarak Togg'un üretim tesisini Bursa'mızın ve Türkiye'mizin hizmetine sunduk.

  • Bursa Ticaret ve Sanayi Oda'mız milletimizin yaşadığı tüm sıkıntılara, çalkantılara bizzat şahitlik etmiştir.

  • Siyasi istikrarın tesisi ekonomik büyüme açısından vazgeçilmezdir. Hükümetlerin ömrünün bir buçuk yılı bile bulmadığı durumlarda istikrardan bahsedilemez.

  • Türkiye ilk defa orta ve uzun vadeli planlar yapabilme ve bunları hayata geçirebilme kabiliyetine kavuşmuştur.

  • Ülkemizin küresel siyasetteki özgül ağırlığı gittikçe artıyor. Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara rağmen Türkiye'nin yıldızı daha çok parlıyor. Afrika'dan Asya'ya ilham kaynağı oluyor.

  • Başta devrim otomobilleri olmak üzere geçmişte defalarca yaşadık. Ülkemizde çarpan etkisi yaratacak projelerin daha emekleme aşamasındayken nasıl engellendiğini gördük.

  • Daha sandıktan çıkmadan ülkemizin gurur kaynağı olan projeleri dillerine dolamaya başladılar. Firmalarımızı itibarsızlaştırmaya başladılar. Bu duruma bizden önce tepkiyi iş dünyasının vermesi beklenirdi. Sanayi ve Ticaret Odaları tavır koymalıydı.

  • Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktası olacaktır. Türk ekonomisini kötüleyen yıkım masasına cevabı sandıkta vereceğiz.

  • İHA ve SİHA konusu altılı masanın hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir. Bunların tek derdi, iradesi ve özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da orman yangını! Ekipler bölgedeSakarya'da orman yangını! Ekipler bölgede
6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!
Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları... Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...
Anahtar Kelimeler:
Bursa erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!

Mehveş'in son haline bakın! Cesur pozlarına yorum yağdı

Mehveş'in son haline bakın! Cesur pozlarına yorum yağdı

Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu

Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu

Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Paylaştığı fotoğraflar...

Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Paylaştığı fotoğraflar...

Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar: Kuraklık için çare...

Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar: Kuraklık için çare...

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.