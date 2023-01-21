Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı! 'Yeni meydan okuma'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı programda yaptığı konuşmada Yunanistan'ı uyardı. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Bak Miçotakis, şunu iyi bil" diye seslenerek "Şunu iyi bil; bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür, bunu bilesin. Akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok" ifadelerini kullandı.

"YENİ TEHDİTLER"

Erdoğan'ın bu açıklamaları Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı Kathimerini gazetesi “Erdoğan’dan yeni tehditler: Adaları askerileştirirseniz, hareketsiz mi kalacağız?” diyerek okuyucularına haberi aktardı.

Haberde "Erdoğan, Türk Tayfun füzesine işaret etti ve artık güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye, Tayfun adlı füzeyi üretti. Miçotakis’e ‘akıllıca davranırsan, seninle işimiz yok’ dedi" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN'DAN YENİ MEYDAN OKUMA"

Proto Thema gazetesi, Erdoğan’ın yeni bir meydan okumada bulunduğu, adaların asker ve silahlardan arındırılması talebini yinelediği anımsatıldı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan’a tehditler yağdırıyor. Hatta Kiryakos Miçotakis’e gönderme yapıyor. Bir kez daha Tayfun füzesi hakkında konuştu."

