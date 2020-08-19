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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2020 15:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde artışa geçen koronavirüs vakalarıyla ilgili konuştu. Türkiye'nin salgını başarıyla yöneten ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan "Vakalarda kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;

"Koronavirüs sürecinde başkaları gibi yatırımlarımızı durdurma kararı almadık. Dünyada 800 bin insanın canına malolan krizin üstesinden gelmek kolay değildir. Salgını en başarılı yöneten nadir ülkelerden birisidir Türkiye. Vakalarda kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır."

Ayrıntılar geliyor...

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