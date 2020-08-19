Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;

"Koronavirüs sürecinde başkaları gibi yatırımlarımızı durdurma kararı almadık. Dünyada 800 bin insanın canına malolan krizin üstesinden gelmek kolay değildir. Salgını en başarılı yöneten nadir ülkelerden birisidir Türkiye. Vakalarda kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır."

Ayrıntılar geliyor...

