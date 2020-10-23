Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu an itibarıyla gerçekten İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden. Bu konuda bu mücedeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürmek lazım. Maske, mesafe ve hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım. Bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Bu toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Bu hassasiyeti gösterelim ki, korunmamız vs. bunlara da dikkat edelim. Kendimize dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bilim Kurulu'ndan ne gibi tedbirler bildirilecek, ona göre adımlarımızı atacağız.

'RUSYA KADAR BARIŞ İÇİN YER ALMAK HAKKIMIZ VAR'

Türkiye de en az Rusya kadar burada barış için yer almak hakkının olduğuna inaniyorum. Minsk-AGİT ortaklığında Türkiye'nin de AGİT'ten dolayı yeri var. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor. Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz diyor.

'ABD'NİN YAKLAŞIMI BİZİ BAĞLAMAZ'

S-400 testleri yapılıyor. Amerika'nın yaklaşımı bizi bağlamaz. Kalkıp bunu Amerika'ya soracak değiliz. Sadece S-400 değil, birçok hafif-orta-ağır silahlar var. Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların testini de yapmayı sürdürüyoruz. Yunanistan'da S-300'ler var, kullanıyor. Biz kararlıyız, yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz.

