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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte Ay Yıldız Projesi'nin açılacağı tarih

30.08.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte Ay Yıldız Projesi'nin açılacağı tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığını konuşmada, "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız."

Erdoğan, "Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.

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Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum."

AA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
seçim gelsin
hep milli ve dini duygular kullanılarak ayakta durmaya çalışan bir yönetim
yine inşaat yine proje yine beton

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