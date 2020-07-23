HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'ya ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'ya ziyaret!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2020 18:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'ya ziyaret!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti.

Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor
Sinan Aygün'den 'Ayasofya' açıklaması: Erdoğan'ın elini öperimSinan Aygün'den 'Ayasofya' açıklaması: Erdoğan'ın elini öperim
Personel alımı ilanları yayımlandı! Devlet personel alımı ilanlarıPersonel alımı ilanları yayımlandı! Devlet personel alımı ilanları

En Çok Okunan Haberler

64 yıldır saçına makas değmedi!

64 yıldır saçına makas değmedi!

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Çeşme'de Danla ile tatil! Pozları olay oldu

Çeşme'de Danla ile tatil! Pozları olay oldu

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

İlginizi Çekebilir

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Diğer Haberler
CHP'li eski vekil Sinan Aygün: Ayasofya için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperim

Sinan Aygün'den 'Ayasofya' açıklaması: Erdoğan'ın elini öperim

CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? CHP genel başkan adayları ve kurultay tarihi!

CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? Genel başkan adayları!

İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt, partisinden ve kurucu üyelikten istifa etti

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı!

İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı: Hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

İçişleri Bakanlığı: Hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

Meral Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılmayacak

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.