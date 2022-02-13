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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye resmi ziyaret! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye resmi ziyaret! İşte masadaki konular

13.02.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye resmi ziyaret! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan
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