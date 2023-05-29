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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması paylaşımı: 28 Mayıs’ta kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır

29.05.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminin ardından Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Beştepe'deki balkon konuşması sırasında çekilen görüntülerle, Türkiye Yüzyılı şarkısı için yapılan klibi paylaşan Erdoğan, "28 Mayıs’ta kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması paylaşımı: 28 Mayıs’ta kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır

28 Mayıs'taki ikinci tur seçimini Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 320 bin vatandaşın geldiği Beştepe'de, Erdoğan'ın balkon konuşmasında çekilen görüntülerden ise Türkiye Yüzyılı şarkısına bir klip yapıldı.

Erdoğan Dijital Medya hesabının paylaştığı klibi kendi hesabından alıntılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı’ndan yana kullanmıştır. 28 Mayıs’ta kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır" ifadelerini kullandı.


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Recep Tayyip Erdoğan

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