Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması paylaşımı: 28 Mayıs’ta kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır

28 Mayıs'taki ikinci tur seçimini Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 320 bin vatandaşın geldiği Beştepe'de, Erdoğan'ın balkon konuşmasında çekilen görüntülerden ise Türkiye Yüzyılı şarkısına bir klip yapıldı.

Erdoğan Dijital Medya hesabının paylaştığı klibi kendi hesabından alıntılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı’ndan yana kullanmıştır. 28 Mayıs’ta kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı’ndan yana kullanmıştır. 28 Mayıs’ta kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır! ???????? @RTErdogan pic.twitter.com/69mxiq29XV — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) May 29, 2023



