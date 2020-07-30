Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor; mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum.

Bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturan Rabbimize hamd- ü senalar ediyoruz. Yüce Mevla’dan, bu mübarek günlerin, milletimize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

Bu sene Kurban Bayramını, koronavirüs salgınından dolayı Hac farizasının sınırlı bir şekilde yapılacak olması hasebiyle, maalesef mahzun bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl, yine milyonlarca Müslüman, Kabe-i Muazzamayı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Türkiye olarak, salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu. TAMAM diye ifade ettiğimiz “temizlik, maske ve mesafe” ilkelerini hayatımızın merkezine yerleştirerek, hem elde ettiğimiz kazanımları korumalı, hem de daha büyük hedeflere doğru yürümeyi sürdürmeliyiz.