Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e videolu mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak düzenlenen "Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı"na video mesaj gönderdi.

Erdoğan, video mesajında "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor" diyerek şunları kaydetti:



"Dünyanın en ücra köşeleri bile iklim krizinin tetiklediği doğal afetler, sağlık sorunları ile ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu kriz, ancak küresel işbirliği sayesinde idare edilebilir. Bunun için de kimseyi geride bırakmamalı; adil külfet paylaşımını temin etmeliyiz. Bu doğrultuda en önemli katkıyı enerji sektörünün sağlayacağı aşikârdır. Buradaki formül de açıktır; geleneksel enerji kaynaklarının kullanımı azaltılmalı, yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları yaygınlaştırılmalı, enerji verimliliği artırılmalıdır. Bu toplantının amacı da esasen bahsettiğim hususları özetleyen 7 Nolu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine odaklanılmasıdır. Türkiye olarak, tüm bu kapsamda enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikâyesine imza atıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sırada yer alıyoruz. Kurulu elektrik gücü içinde yenilenebilir payımız yüzde 53'tür. Enerji dönüşümünün kolay bir süreç olmadığı açıktır. Bu süreç, enerji sektöründeki tüm kurumları, piyasaları ve tüketicileri etkilediği gibi, küresel çapta, ulusal ve yerel düzeylerde farklı alanlara yansıyan etkileri de beraberinde getiriyor. İşte bu nedenle enerji dönüşümünde genel geçer veya tek tip yaklaşımlardan kaçınılmalıdır."

"ÜLKEMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uygun politikalar, ülkelerin kendilerine özgü koşulları dikkate alınmak suretiyle geliştirilmelidir. Türkiye; Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda vurgulanan yeni ve alternatif enerji kaynakları, yeşil hidrojen, temiz yanma ve karbon tutma teknolojileri, deniz üstü rüzgâr ve dalga enerjisi teknolojileri konularını da bu kapsamda yakından takip etmektedir. Ülkemiz, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Sözlerime son verirken, Değerli Dostum Genel Sekreter Sayın Guterres teşekkür ediyor; toplantımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



