Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti çerçevesinde geldiği Bosna Hersek’te ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleri ile toplantısının ardından Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Erdoğan, İzzetbegoviç’in kabrine çiçek bırakarak dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kabir ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Bakir İzzetbegoviç eşlik etti.

Ziyaretin ardından Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 sonunda 1 milyar dolar hacmini aşmayı hedefliyoruz.

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