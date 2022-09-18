Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Central Park'ta 'sigara' uyarısı! 'Bıraksın sigarayı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrine ulaştı.

New York kentindeki Central Park’ta bir süre yürüyüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkından bazılarıyla da fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaparken tanıştığı bir Amerikalıdan ise sigarayı bırakmasını istedi. Erdoğan, "Sigara içmesin, bıraksın sigarayı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.





