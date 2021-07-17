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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Rize afet bölgesi ilan edilecek

17.07.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Çözüm süreci ile ilgili konuşan Erdoğan, "Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir." dedi. Rize'deki sel felaketiyle ilgili de konuşan Erdoğan, Rize'nin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Rize afet bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

(Çözüm süreci) Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir.

Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira, istismar siyaseti yapmanın ötesinde sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursun milletimizden karşılık bulamazlar.

Hala ülkesi ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ

Rize'deki sel felaketiyle ilgili de konuşan Erdoğan, Rize'de selin vurduğu yerlerin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı.

Detaylar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Recep Tayyip Erdoğan
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