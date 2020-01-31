Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; Bu hafta Cezayir, Gambiya ve Senegal'i kapsayan Afrika ziyaretimiz oldu. Cezayir Fransa'dan bağımsızlığını 5 milyon evladını şehit vererek kazanmış büyük ve asil bir devlettir. Ziyaretim sırasında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ni kurarak ilişkilerimizi üst düzeye taşıdı. DEİK'le firmalarımızı bir araya getirerek yeni ortaklıklara vesile olduk. Ticaretimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarma kararı aldık. FETÖ'ye karşı mücadelemizde ilk desteği veren Gambiya'ya geçtik. Gambiya ziyaretimiz sonrası Senegal'e geçtik. Firmalarımızın Senegal'de hayata geçirdiği altyapı projeleri sayısında ciddi artışlar yaşanıyor. Dakar Uluslararası Havalimanı, firmalarımız tarafından gerçekleşen ilk yap-işlet-devret projesidir. Ticaret hacmi 2018'de 401 milyon dolara çıktı. Bu ziyaretimiz sırasında ise hedef olarak 1 milyar doları belirledik. Son Afrika turumuzda kıtanın 28 farklı ülkesini ziyaret etmiş olduk. Gayretlerimiz sonucunda Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 26 milyar dolara ulaştı. 12 olan büyükelçilik sayımız 42'ye çıktı. Afrika ülkelerinin Türkiye'de 10 büyükelçiliği varken, bugün 36'ya ulaştı. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleri ilişkilerimize farklı bir boyut kazandırdı. THY, İstanbul'dan 58 noktaya uçuş düzenliyor. Türkiye burslarıyla 4 bin 500 öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sağlıyoruz.

6.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. 41 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 1607 yaralımıza geçmiş olsun diyorum. 7'si yoğun bakımda olmak üzere 48 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayatı tehlikesi olan yok. Deprem haberiyle birlikte 3 Bakan arkadaşımızı hemen Elazığ'a gönderdim. Sağolsunlar anında oraya ulaşarak bu çalışmaları yaptılar ve orayı terk etmediler. Dün İçişleri Bakanım Ankara'ya MGK için geldi, sonra hemen Elazığ'a döndü. Milletvekillerimiz orada. Hep birlikte bu süreci takip ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla milletimizin yardımına koşmuştur. Şu ana kadar 25 bine yakın çadır, 31 bine yakın yatak ve 50 bin battaniye AFAD tarafından oraya ulaştırılmıştır. Bakanlıklarımızın her biri kendi görev alanlarıyla ilgili vatandaşlarımıza destek olmuştur. GÖĞSÜMÜ GERE GERE SÖYLÜYORUM Şahsım da hemen ertesi gün de olay yerine giderek, çalışmaları bizzat takip ettim. Elazığ ve Malatya'da halkla iç içe oldum. Helalleştik, dertleştik. Şunu çok açık net söylemem lazım. Türkiye en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini göğsümü gere gere söylüyorum, bu depremde yürütmüştür.

UTANMADAN 'DEPREM PARALARI NEREDE?' DİYE SORUYOR Biz Düzce, Sakarya, Kocaeli depreminde neler yaşamışız bu CHP'nin Genel Başkanı bilmez. Cezaevinden yeni çıkmıştım, 9-10 gün deprem bölgelerindeydim, halkla iç içeydim. O deprem bölgelerinde yarım kalan çalışmaları biz tamamladık. İnanın bunlardan da haberi yok. Fakat haberi yok dedim ya. Van depreminden de haberi yoktur. 20 katrilyona yakın para harcadık. Utanmadan 'Deprem için toplanan paraları nereye harcadınız?' diye soruyor. Van'a biz ciddi yatırımlar yaptık. Haberi yok. Git yerinde gör. Aynı şekilde Bingöl depremi... Anında deprem bölgesindeydik. Orada da yoğun çalışmalar yaptık. Bugünkü Bingöl'ü biz inşa ettik. Beklemedik, bir yerden bir şeyler gelecek diye beklemedik. Biz bekleseydik yolda kalırdık. Ama biz hemen milli bütçemizden gerekli adımları attık. Bay Kemal sen neredesin ya? Sen kiminle cirit attığının farkında değildin. Bu işi de öğrenemeyeceksin. Onlar ne yaparlarsa yapsın biz vazifemizi iyi biliyoruz. Deprem vergilerinin toplamı 2019 rakamlarıyla 147 milyar liradır, yapılan harcamalar ise bunun 5 katıdır. Türkiye’yi onca acısının arasında bu tür tartışmaların içine çekenleri de kınıyorum ve sevgili milletime havale ediyorum.