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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

01.04.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 Nisan" paylaşımı gündem oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti'nin kurumsal hesabından yapılan paylaşımı retweet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı dikkat çekti.

AK Parti tarafından hazırlanan videonun başında "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler" denilerek CHP lideri Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkanlarının açılışını yaptığı hizmetler yer aldı.

Videonun devamında "Tabiki bir şakaydı. İşte şimdi gerçekler" denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin hizmetlerinin bulunduğu görüntüler yer aldı.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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