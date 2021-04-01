Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti'nin kurumsal hesabından yapılan paylaşımı retweet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı dikkat çekti.
AK Parti tarafından hazırlanan videonun başında "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler" denilerek CHP lideri Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkanlarının açılışını yaptığı hizmetler yer aldı.
Videonun devamında "Tabiki bir şakaydı. İşte şimdi gerçekler" denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin hizmetlerinin bulunduğu görüntüler yer aldı.
Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.