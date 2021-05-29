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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

29.05.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya şampiyonluğu başarısı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Begüm Onbaşı için sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

"TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMİŞ OLDUK"

Dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuyu kutladı. Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Onbaşı da "Türk kadınının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonu'na verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Begüm Onbaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında Onbaşı'nın madalya töreninden video da yer aldı. (DHA/AA)

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