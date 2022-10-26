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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'spor' mesajı: Türkiye'yi spor ülkesi haline getirecek adımları sürdüreceğiz

26.10.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde, sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'spor' mesajı: Türkiye'yi spor ülkesi haline getirecek adımları sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin spordan sorumlu bakanlarını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, konferansın ülkeler, sporcular ve spor camiaları için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı toplumların spor ortak paydasında bir araya gelmesinin, iş birliğinin artmasının yanında barış atmosferinin güçlenmesine de katkılar sunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde, sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye olarak bu anlayışla ev sahipliği yaptığımız uluslararası spor organizasyonları vasıtasıyla insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz."

"SPORA YÖNELİK YATIRIMLAR GÜNDEN GÜNE ARTIYOR"

Ülke genelinde sportif tesisleşme ve sporun tabana yayılmasına yönelik yatırımların da günden güne arttığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Konferans çerçevesinde yapılacak tartışmaların ve alınacak kararların bu süreçte bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Değerli fikirleriyle konferansa katkı sunan, içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta Avrupa Konseyi ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetkilileri olmak üzere herkesi şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum."

(AA)

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