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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 12:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bunlar bu işlere zaten yabancılar. Ben zaten pek temel atma törenine değil, açılışlara giderim. Bu benim prensibim, o ayrı. Tiynetlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce projelenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti.

Türkiye genelinde 11 milyon fidanın dikileceği "Geleceğe nefes" etkinliğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'nun bu kararına sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Gece gündüz çalışarak yaptığımız dev yatırımlarla İstanbul'u tertemiz bir şehir haline getirdik. Metro hatlarından, tünel ve köprülere, spor tesislerinden, atık işleme tesislerine kadar İstanbul'u hakettiği yere taşıdık. Daha sonra gelen belediye başkanlarımız da aynı anlayış ile hizmet etti. Şimdi birileri bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan İleri Teknolojik Arıtma Tesisi için temel atmama töreni yapıyor. Bunlar bu işlere zaten yabancılar. Ben zaten pek temel atma törenine değil, açılışlara giderim. Bu benim prensibim, o ayrı. Tiynetlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye hizmet bunların bünyesine ağır gelir.

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Recep Tayyip Erdoğan İBB

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