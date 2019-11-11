Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri biyolojik arıtma tesisi için yapılan 'temel atmama töreniyle' ilgili eleştirine yanıt verdi.

“Sıkı bir basın açıklaması yaptık. Ben tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir" diyen İmamoğlu, devamında "Kaldı ki orada 70 bin metrekarenin üzerindeki arazide, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır" ifadesini kullandı.

Erdoğan’a hitaben “Onların da kurtulduğuna mutlu olacaktır” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orada derin bir teknik açıklama var, İstanbul halkına. Neredeyse 1.6 katrilyonluk yanlış yatırımın önünü keserek, doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Erdoğan, "Gece gündüz çalışarak yaptığımız dev yatırımlarla İstanbul'u tertemiz bir şehir haline getirdik. Metro hatlarından, tünel ve köprülere, spor tesislerinden, atık işleme tesislerine kadar İstanbul'u hakettiği yere taşıdık. Daha sonra gelen belediye başkanlarımız da aynı anlayış ile hizmet etti. Şimdi birileri bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan İleri Teknolojik Arıtma Tesisi için temel atmama töreni yapıyor. Bunlar bu işlere zaten yabancılar. Ben zaten pek temel atma törenine değil, açılışlara giderim. Bu benim prensibim, o ayrı. Tiynetlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye hizmet bunların bünyesine ağır gelir." ifadelerini kullanmıştı.