Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Yılın ikinci yarısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu. Erdoğan, asgari ücretten enflasyona, ihracattan yatırımcılara verilen desteklere kadar bir çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. İşverenin yükünü hafifletmek, işçinin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkararak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.

YATIRIMCIYA DESTEK

Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. 28 Şubat dönemindeki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere, ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Yatırımcıya destek olmak asli görevimizdir. İşçi, işveren ve kamu olarak omuz omuza vererek ülkemizi güçlendirme çalışmamızı zafere ulaştıracağız.

İHRACAT REKORU

Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız rekor değerli. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz, sadece bir söylem olmaktan çıkıp Allah'a hamdolsun adım adım gerçeğe dönüşüyor. 85 milyon hep beraber Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz. Bunu başardığımızda önümüze çıkabilecek hiçbir engel tanımıyorum.

ENFLASYON MESAJI

Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza gereken desteği hep verdik, veriyoruz. Bugün de kendilerine ve politikalarına güvenimiz tamdır. Ani kur hareketleri azaldı. Merkez Bankası'nın rezervleri 145,5 milyar doları buldu. Enflasyondaki ivme kaybının etkileri, özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir. Önümüzdeki yıl herkesi şaşırtacak olumlu gelişmelere sahne olacak.





