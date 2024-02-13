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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' mesajı! 'Sorunun kaynağı net'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' mesajı! 'Sorunun kaynağı net'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2024 13:10 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "1948'den bugüne Filistin-İsrail haritasına bakmak sorunun kaynağını net olarak göstermektedir. İsrail bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kabul edilmeden sorun ortadan ortadan kalkmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' mesajı! 'Sorunun kaynağı net'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kadar önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

Türkiye bir başarı hikayesi yazıyor. Türkiye yüzyılı vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Türkiye'yi takip edenler bu sürecin kilometre taşlarını çok iyi biliyor. Bugün de sarsılmaz bir inançla yürüyüşümüz devam ediyor.

Halkına siyaset yoluyla hizmet etmeye çalışan bir kardeşinizim. İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlığına seçildim. 4.5 yıllık vazifemizde bugün bile takdirle konuşulan çok önemli eserlere imza attık. Okuduğumuz bir şiir nedeniyle hapse atılmamız sonucu siyasi hayatımız bir süre kesintiye uğradı.

2001 senesinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla bugün genel başkanlığını yürüttüğümüz AK Parti'yi kurduk. Partimizin kuruluşundan bir yıl sonra Türkiye'yi yönetmeye başladık. Önce başbakan sonra cumhurbaşkanı sıfatıyla 21 yılı aşkın süredir milletimize hizmetkarlık ediyoruz. Son olarak Mayıs ayında tarihi bir başarıya daha imza attık. Şimdi de 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyoruz. Bu seçimde de 18. seçim zaferimizi ilan edeceğiz.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve ardından kalıcı barışa giden yolun aralanması için elimizi taşın altına koyduk. İstanbul süreci, Karadeniz girişimi gıda krizinin daha da derinleşmesinin önüne geçti. Adil bir barışın mümkün olduğu inancımızı halen koruyoruz. Bunun için çabalarımızı yoğunlaştırarak yola devam edeceğiz.

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İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Filistin topraklarındaki işgal artarak devam ediyor. İsrail, gasp ve yıkım politikalarından vazgeçmedi. 1948'den bugüne Filistin-İsrail haritasına bakmak sorunun kaynağını net olarak göstermektedir. İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalıdır. İsrail bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kabul edilmeden sorun ortadan kalkmayacaktır.

Şimdiye kadar 28 binden fazla mazlumun canına mal olan trajedi karşısında her türlü çabayı gösteriyoruz. Şu ana kadar 34 bin tonluk insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaşmak üzere bölgeye gönderdik. Savaş suçlarının takibi için atılan adımlara destek veriyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Mevcut İsrail yönetiminin vicdansız adımlarının tüm dünyada antisemitizmi büyüttüğünü görüyoruz.

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