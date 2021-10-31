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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde kritik görüşmeler

31.10.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde kritik görüşmeler

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi.

Görüşme, 50 dakika sürdü.

AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MERKEL'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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