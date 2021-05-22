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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım

22.05.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak görevinin gençleri muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarıp geleceğe hazırlamak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı olarak benim görevim, siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır. İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, 19 Mayıs'ta Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği sohbetin videosundan bir kesit de yer aldı. (AA)


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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