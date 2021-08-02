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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı'na teşekkür

02.08.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile görüştü. Görüşmede, Erdoğan, yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Milanoviç’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı'na teşekkür

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.

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Görüşmede, orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e teşekkür etti.

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BİR YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖNDERİLDİ

Hırvatistan’ın bir yangın söndürme uçağını orman yangınlarıyla mücadeleye katkı olması amacıyla Türkiye’ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Recep Tayyip Erdoğan
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