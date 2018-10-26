Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda partililere seslendi. Erdoğan, Andımız tartışması, MHP ile ittifak krizi ve Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suudi başsavcının pazar günü Türkiye'ye geleceğini ve Türkiye'deki soruşturmayı yürüten başsavcı ile görüşeceğini de duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları: Ana muhalefet partisi önce seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştı, başarılı olamadı, kabullenmek zorunda kaldı. Darbe girişiminin ertesi günü bile işinin başında olan milletimizden bugün de aynı dirayeti göstermesini bekliyoruz. Fevkalade dönemler, fevkalade tedbirler ve fedakarlıklar gerektirir. Bu sürecin üstesinden geldik. Bundan sonra işimiz daha da kolay olacaktır. ANDIMIZ TARTIŞMASI



Buradan bir kez daha tekrar ediyorum ki, bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Fuzuli tartışmalarla milletimizi yormak yerine asıl işimize bakacağız. MÜNBİÇ'TEKİ TERÖR VARLIĞI



Sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması vardır. Amerika Münbiç'i bizi oyalama aracı halinde dönüştürmüştür. Münbiç meselesinin er ya da geç arzu ettiğimiz doğrultuda sonuçlanacağını düşünüyoruz.

Terör koridorunu dağıtmış vaziyetteyiz ama yeniden oluşumlara asla izin vermeyiz. Oralar bizim kırmızı çizgimizdir. Biz DEAŞ adına sahaya sürülen çapulcuların nerede, kim tarafından desteklendiğini, silahlandırıldığını da iyi biliyoruz. Müttefiklerimize diyoruz ki, gelin sırtınızdaki bu yükten kurtulun. Bu terör örgütü PKK'dır. Onun yan kolları YPG, PYD'dir. Türkiye gibi bir ülkeyi eli kanlı bir örgüte feda etmek akıl karı değildir. Biz kendi hareket planlarımıza göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında sahadaki yansımaları görülmeye başlayacak. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak görülmelidir. Son silah da yok edilene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ



2 Ekim'de bizi dehşete düşüren, tedirgin eden vahşi bir cinayet işlendi. Olayın ülkemiz sınırları içinde olması, hem de vicdani sorumluluklarımız bizi bu mesele ile yakından ilgilenmeye zorladı. Cemal Kaşıkçı, yapacağı evliliğin resmi işlemleri için gittiği konsolosluktan bir daha çıkamadı. Yapılan soruşturmalar bizi Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü. Suudi yetkililerinden de yapılan açıklamalar bizi ayrıca farklı bir endişeye sevk etti. Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığı ifadesiydi. Bu açıklamalar çok komikti. Çocukça açıklamalar, devlet ciddiyetiyle uyuşmaz, devlet adamlığıyla uyuşmaz. Bu arada emniyet, istihbarat ve yargımızın titiz çalışmaları ile mesele büyük ölçüde aydınlandı. Suudi önemli bir yetkili şu ifadeyi de kullanıyor. Öldürüldüğü ortada da nerede? Bu cesedi göstermeniz lazım. Çıktıysa ispat diyoruz. 15+3, 18 kişinin tutuklandığı kabul edildi. Bu 18 kişi Cemal Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Bunun başka izahı yok. Bunları açıklamadığınız sürece Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Kullandıkları ifadeler çok çok enteresan. Mesele sıradan bir mesele değil. Aslında fail belli. Peki, bu talimatı veren kim? Bu 15 kişinin Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim? Buraya yerleşenler ardından pazartesiyi salıya bağlayan gece gelenler kimlerin talimatı ile geldi? Bunu da yetkililerin açıklaması lazım. Elimizde başka bilgi belge yok değil var, gün ola harman ola. Aceleci olmanın da anlamı yok. İlk etapta öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. Pazar günü başsavcı İstanbul'da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar bakalım ne gibi bir kanaat hasıl olacak, bunu da göreceğiz. Bütün mesele son açıklanan yerli işbirlikçi kim?

Suçu ülkemiz üzerine atmaya çalışan bir takım mahfillerin cinayeti işleyenler ile hareket ettikleri anlaşılıyor. Ana muhalefet partisinin başındaki zatın takındığı tavır ise içler acısıdır. Kendisi resmi bilgilere itibar etmiyor, manipülasyonlar üzerinden olayı değerlendiriyor. Propagandalara borazanlık yapıyor. Günler, haftalar, aylar geçtikçe bay Kemal çırılçıplak bu siyasette milletin önüne çıkacaktır. Bu kişinin her şeye rant penceresinden baktığı anlaşılıyor. Bankanın başındaki kişi olduğundan olsa gerek. YEREL SEÇİMLER Yeni isimlerle ilgili çalışmaları süratle tamamlayacağız. Teşkilatlarımız olarak büyükşehir, il, ilçe ve belde adaylarımız ile gece gündüz çalışarak AK Parti'nin yüzünü ağartacak bir sonuca imza atacağımıza inanıyorum. Mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardır. Aday tespitleri çok önemli. Belediye meclis üyeleri isim isim çok önemli. Aday belirlemeden seçim kampanyasına kadar her aşamada bu dinamikleri göz önünde tutmak gerekiyor. 2019 Mart'ı ile ilgili seçim ittifakı işini karşılıklı olarak bir kenara bıraktık. MHP ile ülke meseleleri konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz ama mahalli seçimlerde herkes kendi yoluna gidecek.