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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak ve askerlik süresi açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının Cumhur İttifakı ile ilgili sorularını cevaplayarak, "Cumhur İttifakı'nı bozdurmama noktasında kararlıyız. Bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz.Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hz. Ali Camii'nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Cami çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularının cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Birbirimize karşı olan dayanışmamız, birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz bunu kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik bir çok şeyler olabilir. Bunun başında ana muhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Bunu anlamamak için sebep yok. Çok açık ortada. Cumhur İttifakı'nı bozdurmama noktasında kararlıyız. Bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. Önümüzde ayrıca zaman var. YSK'nın takvimi önem arz ediyor. Bizim kendi takvimimizde kendimize önem arz ediyor. Şu ana kadar 75 belediyemizi açıkladık. Kalanları da şu anda ittifakımızın yaptığı çalışmaya göre açıklayacağız" şeklinde konuştu.

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ASKERLİK SÜRESİ DÜZENLEMESİ

Askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlik süresi ile ilgili bana kesin netice verilmedikten sonra sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci sorumlu Milli Savunma Bakanı ve silahlı kuvvetlerimiz. Onlar çalışmayı yapacak. Çalışmayı yaptıktan sonra sunumların yapacaklar. Onun neticesinde uygundur veya uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" dedi.

MİT BAŞKANI FİDAN'IN ABD'YE GİTMESİ

MİT Başkanı'nın ABD Kongresi'ne gittiği haberleri ile ilgili bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Latin Amerika seyahatlerinden sonra MİT Başkanı Kanada'ya gitti. Kanada'dan sonra bir gelişme olmuş olabilir. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığından haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım" dedi.

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RUSYA VE UKRAYNA GERİLİMİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taraflardan aldığım bilgiler oldu. Sayın Putin ile o süreç içinde bir görüşmem oldu. Daha sonra Arjantin'de heyetler arası bir görüşme yaptık. Telefonla sayın Proşenko ile bir görüşmem oldu. Talepler oldu. Talepleri Putin'e ilettim. Kendisine ricada bulundum. Gemide alınanlar bunlar ilgili şu anda sorgulama süreçleri vardır. Bundan sonra kararlarını vereceklerdir. Bu işlerde ancak ricacı olabiliriz, daha da ileri gidemeyiz" diye konuştu.

HAKAN ATİLLA DAVASI

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de yargılanmasıyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olumlu gelişmeler var. Temenni ediyorum. Beklentilerimizin neticesini alırız" ifadelerini kullandı.

İHA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
seçim için yapılan işler ekonomine alemde esnafla insanlarla bi'konuşsan dersimizi bi'dinlesen olmaz di mi? işini mevkiini yakışır şekilde yapman için 2001'de verdiğin sözler nerde? ailenin mal varlığı parmağındaki yüzük cümlen nerde?
herşeyin çalışmasını yapın Eyt yapmayın
bahçeli hükümetin yada yürütmenin neresinde bahçeliyle bi araya gelmesine bağlıyor anlamadım sana oy verenler sormuyorlar mı biz bahçeliye değil sana oy verdik diye
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