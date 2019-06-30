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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluşma programında, Japonya'daki FETÖ varlığı konusunda uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açılacağını bildirdi. Erdoğan konuşmasında, Japonya'daki FETÖ varlığına ilişkin uyarılarda da bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Maalesef Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı kalleşçe şehit eden bu örgüt yurt dışında yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor. Himmet, hizmet diyerek milletten topladıklarını, zerre kadar utanmadan son 4 yıldır milletimizni aleyhine kullanıyorlar.

"SİZLERDEN DESTEK BEKLİYORUM"

FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyorum. PKK neyse, DHKP-C neyse FETÖ de odur. Bunların birbirinden farkı yok. Unutmayın birlik ve beraberlik her türlü başarının anahtarıdır.

Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz.

THY MÜJDESİ

Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan FETÖ

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