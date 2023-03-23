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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya tepki: 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız

23.03.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının ilk günü Kahramanmaraş'ta iftar sonrasında yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerine vurgu yaparak, "Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini hep beraber boşa çıkartacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya tepki: 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel atma töreni için gittiği Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini hep beraber boşa çıkartacağız. Masa etrafında ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız. Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin.

14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden felaket karşısında nerede yaşarsak yaşayalım, hiçbirimizin kayıtsız kalma lüksü yoktur. Devletimizin ilgili kurumlarının yanısıra vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz deprem bölgesinde zaten ilk günden beri çalışıyor. Bizler de sık sık bölgeyi ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri takip ediyor, inşa ve ihya ile ilgili gereken adımları atıyoruz.

Bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız. Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu Ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan

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