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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 14:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili "Etüt proje çalışmalarını bitirdik. Bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışması sürdürülüyor. Talipler artmaya başladı. İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Milletlerin ve devletlerin hayatlarında asırlara sari sonuçları olan dönemler bulunur. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 7 yıldır böyle tarihi bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin içinde her türlü mücadele, her türlü kahramanlık, cesaret ve zafer de vardır. Başarıyla taçlandırdığımız her mücadele geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlamıştır. Bu süreçte her türlü saldırı ve ihanet girişimi başarısız olmuştur. Tüm sınavlardan başarıyla çıktık.

Ülkemizin bu büyük atılım döneminin en kritik değişimlerinden biri de yeni yönetim sistemimize geçişimiz olmuştur. Cumhur İttifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Türkiye, dünya demokrasi tarihine geçmiştir. Sınırlarımız içinde ve dışındaki mücadeleyi ilanihaye sürdürmeye kararlıyız.

'TÜRKİYE FARKINI ORTAYA KOYMUŞTUR'

Türkiye, koronavirüs salgını sürecinde dimdik ayakta durarak farkını ortaya koymuştur.

200 yılı bulan demokrasi arayışlarıyla doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilmiştir.Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeni sistemde, yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkileri netleştirdik. Her erkin kendi alanında ülkeye ve millete en iyi hizmeti vermesini sağladık.

'HAYATIMIZIN HİÇBİR DÖNEMİNDE MİLLETİMİZE KARŞI DURMADIK'

Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu. Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı durmadık.

Türkiye, sınır güvenliği için attığı tüm adımlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Hiçbir mazlumu yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

Yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Daha iyisini bulduğumuzda, her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de hazırdır.

'BAKANLIK SAYISINI 16'YA İNDİRDİK'

Yeni sistemi kurarken bakanlık sayısını 16'ya indirdik. Bazı bakanlıklarımızı isimleriyle muhafaza ettik, bazılarını da birleştirdik. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde Cumhurbaşkanı vardır.

'DEĞİŞİMİN SANCILARININ YAŞANMASI KAÇINILMAZDIR'

Yönetim sistemimizi değiştirirken siyasetten sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır.

EĞİTİMDE 2 YIL

Eğitimde; 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’ni açıklayarak, bu alanda varmak istediğimiz yeri, yol haritamızı, güzergâhlarımızı kamuoyumuzla paylaştık. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi temelli dijital altyapıyı kurarak pilot uygulamasını gerçekleştirdik, yaygınlaştırma aşamasını başlattık.

Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık. Daha öncekilere ilave olarak 17 Bilim ve Sanat Merkezi, 1.913 laboratuvar, 1.034 kütüphane, 634 z-kütüphane adını verdiğimiz dijital kütüphane açtık. 2018 yılında ek ders ücreti ile birlikte bir öğretmenin eline aylık 4 bin 153 lira geçerken, bu rakam yüzde 25’lik artışla 5 bin 177 liraya ulaştı.

Daha önce 4+2 olmak üzere 6 yıl zorunlu hizmet süresiyle çalışan sözleşmeli statüdeki öğretmenlerimizin hizmet yılını, 3+1 olmak üzere 4 yıla indirdik. Özel eğitimde erken çocukluk döneminde ihtiyaç olan anaokulu sayısını sadece son bir yılda yüzde 94 oranında artırdık. Orta-ağır düzey engelli öğrencilerin temel yaşam becerileri kazandıkları 175 uygulama evini tamamlayarak hizmete sunduk. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin fiziki kapasitesini Türkiye genelinde standart hale getiriyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Son iki yılda terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik.

15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ’yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik.

DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yurt içinde 2 bin 652 operasyon yürüterek, 635 teröristi etkisiz hale getirdik ve 5 eylemi engelledik. Hamdolsun, 2017 yılbaşından bugüne kadar ülkemizde DEAŞ tarafından tek bir eylem dahi gerçekleştirilememiştir.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul’un etüt proje çalışmalarını bitirdik. Bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışması sürdürülüyor.
Talipler artmaya başladı. İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak. Her yönüyle Kanal İstanbul Karadeniz’i Marmara’ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak dünyanın gündeminde yerini alacak.

Yolculuk süresini 2 saate düşürecek Ankara-Sivas hattının test sürüşleri devam ediyor. İlk kesimini yıl sonunda hizmete sunmayı planlıyoruz.

Türksat 5A uydusu, bu yılın üçüncü çeyreğinde yerde teslim alınacak ve dördüncü çeyrekte uzaya fırlatılacak.

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

Haberleşme ve servis modülü entegrasyon faaliyetleri tamamlanan Türksat 5B uydusu 2021 yılının ikinci çeyreğinde uzaya gönderilecek.

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