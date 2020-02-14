Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Keşmir açıklaması

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile gerçekleştirdiği ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keşmir sorunuyla ilgili de açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:



"Ekim ayında terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz askeri operasyonlara Pakistan devleti ve halkından güçlü destek aldık. Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesile ile FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına ilişkin alınan tedbirler için İmran kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Askeri ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimiz inanıyorum ki Pakistan'la mevcut ilişkilerimizde en önemli başlığı teşkil ediyor.

KEŞMİR SORUNU AÇIKLAMASI



Ayrıca her ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan ile ilişkilerin gelişmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük acılar yaşayan muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyaletteki durumun son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Türkiye, Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla ilgili BM kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır."