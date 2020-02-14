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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Keşmir açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasındaki 'Keşmir' sorunuyla ilgili olarak "Eyaletteki durumun son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Türkiye, Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla ilgili BM kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Keşmir açıklaması

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile gerçekleştirdiği ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keşmir sorunuyla ilgili de açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Ekim ayında terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz askeri operasyonlara Pakistan devleti ve halkından güçlü destek aldık. Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesile ile FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına ilişkin alınan tedbirler için İmran kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Askeri ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimiz inanıyorum ki Pakistan'la mevcut ilişkilerimizde en önemli başlığı teşkil ediyor.

KEŞMİR SORUNU AÇIKLAMASI

Ayrıca her ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan ile ilişkilerin gelişmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük acılar yaşayan muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyaletteki durumun son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Türkiye, Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla ilgili BM kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır."

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle;

"Pakistan'a geldiğiniz için Pakistan halkı çok mutlu. Bu ilişkiler daha da güçlenmiştir. Bir kere daha size hoşgeldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Siz iktidara geldiğiniz günden beri Pakistan-Türkiye ilişkileri daha da güçlenmiştir. Sizin döneminizde Türkiye çok ileriye gitmiş oldu. Pakistan Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyor. Türkiye inşaat konusunda usta bir ülke olmuştur, tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz. Aynı şekilde turizmde de başarılısınız. Gecekonduları nasıl ortadan kaldırdınız gözümüzle gördük. Pakistan'da da çok gecekondu var. Siz çok güzel bir şekilde ortadan kaldırdınız.

Siz iktidara geldiğinizde Türkiye başta IMF olmak üzere borç altındaydı. Biz de şu anda aynı şekilde borç altındayız, sizin tecrübelerinizden faydalanıp devam etmek istiyoruz. Genç nesile iş imkanları açtık. Biz de yeni nesile saha açmak istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan

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