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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılay' mesajı! 'Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı'

09.07.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın Olağanüstü Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan konuşmasında deprem dönemindeki 'çadır' tartışmalarına konu olan Kızılay için "Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılay' mesajı! 'Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kızılay'ın deprem bölgesindeki faaliyetlerine dikkat çekerken ayrıca "Kızılay'ımızın simgesi olan kırmızı hilal, herhangi bir sebeple dara düşen tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor, yüreklerine inşirah veriyor" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ KARDEŞLERİMİZ EN YAKIN ŞAHİDİDİR"

Genel kurulun başarılı geçmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Türk Kızılay'ın 1868 yılından beri Türkiye, bölge ve dünyadaki tüm insanların imdadına koştuğunu anlattı.

Türk Kızılay mensuplarına teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanlığa hizmet yolunda vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyor, her birini şükranla yad ediyorum. Türk Kızılay'ı ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Kızılay'ımızın simgesi olan kırmızı hilal, herhangi bir sebeple dara düşen tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor, yüreklerine inşirah veriyor. Kurumumuz başarılı faaliyetleriyle bir buçuk asrı aşan köklü birikimi, tecrübesi, yetişmiş personeliyle çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ın ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldığına işaret ederek, "Fedakarlık timsali Kızılay personelimiz, bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için gerçekten olağanüstü çaba harcadı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz Kızılay'ın bu gayretlerinin en yakın şahididir." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ ÇIKAR HESABIYLA KIZILAY'IN YIPRATILMAMASI GEREKİR"

Türk Kızılay'ın devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olduğunu dile getiren Erdoğan, Kızılay'a sahip çıkmanın tüm kesimleriyle 85 milyon olarak herkesin görevi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu mesajında şöyle devam etti:

"Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmaları için her kademedeki Kızılay personelimize ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneğimizin Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kızılay

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