Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Ülkemizle ilgili meseleleri milletimizle danışıyor, onlarla istişare ediyoruz. Girdiğimiz her seçimde bize görev veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz.

15 Temmuz gecesi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba kömüre satmayacak kadar şerefli bir millet olduğunu bir türlü anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi elitist, kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Biz bunlara rağmen hizmet siyasetini milletimizle yapmayı sürdüreceğiz. Uykumuzdan, ailemizden fedakarlık yaparak 81 vilaletin tamamını kalkındırmak için çalışacağız.

Bugün resmi açılışını yapmakta olduğumuz İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak eserdir. Fehmi abimiz 1912 doğumludur. Tekirdağ Hayrabolu doğumlu. O da doktor ama aynı zamanda siyasetçi. Siyasetçiliğinde çok iyi tanıştığımız değerli bir büyüğümüz, ağabeyimiz. Meclis Başkanımız Mustafa bey gelirken dedi ki; Fehmi bey buralı, aynı zamanda doktor. Dedik ki; ne düşünüyoruz, buraya yakışacak olan, böyle güzel bir eserdir. Hem siyaset hem devlet adamı olarak tüm bunların yanında aynı zamanda da Fehmi ağabeyimiz iyi bir şairdi.