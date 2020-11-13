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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması

13.11.2020 17:11 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamada bulunarak "Aşı çalışmaları konusunda Almanya, Rusya ve İngiltere ile çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Ülkemizle ilgili meseleleri milletimizle danışıyor, onlarla istişare ediyoruz. Girdiğimiz her seçimde bize görev veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz.

15 Temmuz gecesi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba kömüre satmayacak kadar şerefli bir millet olduğunu bir türlü anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi elitist, kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Biz bunlara rağmen hizmet siyasetini milletimizle yapmayı sürdüreceğiz. Uykumuzdan, ailemizden fedakarlık yaparak 81 vilaletin tamamını kalkındırmak için çalışacağız.

Bugün resmi açılışını yapmakta olduğumuz İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak eserdir. Fehmi abimiz 1912 doğumludur. Tekirdağ Hayrabolu doğumlu. O da doktor ama aynı zamanda siyasetçi. Siyasetçiliğinde çok iyi tanıştığımız değerli bir büyüğümüz, ağabeyimiz. Meclis Başkanımız Mustafa bey gelirken dedi ki; Fehmi bey buralı, aynı zamanda doktor. Dedik ki; ne düşünüyoruz, buraya yakışacak olan, böyle güzel bir eserdir. Hem siyaset hem devlet adamı olarak tüm bunların yanında aynı zamanda da Fehmi ağabeyimiz iyi bir şairdi.

KORONAVİRÜS SALGINI

Salgın döneminde gelişmiş ülkeler dahi dünyadaki tüm devletler gerçek kapasitelerini görme imkanı buldu. Salgında adeta yüzlerdeki makyajlar akmıştır. Maddi bakımdan zengin görünen ülkelerin ne hastane kapasitelerinin ne sağlık sistemlerinin böyle bir yükü taşımadan yetersiz olduğu ortaya çıktı. Biz Atatürk Havalimanı'nda 1006 odalı bir hastaneyi 45 günde bitirdik. Aynı şekilde yine 1006 yataklı bir hastaneyi de Sancaktepe'de, Anadolu yakasında bitirdik. Bunların içinde 16'şar ameliyathane var. Bu salgınla savaşımız var. Uçaklar yurt dışından geldiği zaman rahatlıkla havalimanına inip 3 dakikada hemen hastanede. Bunları yapan güç, kudret hamdolsun bu iktidar. Çok ciddi bir sağlık ordumuz var. Sağlık ordumuzla çok ciddi bir savaş veriliyor. Ölenlerimiz, şehitlerimiz oluyor. İnşallah mekanları da cennet olsun. Özellikle sağlık personelimize karşı bazı yerlerde yapılan haysiyetsiz saldırılar, onlar da bedellerini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceklerdir. İnsanların dünyada ilgisizlikten öldüğü, maske dahi bulunamayan durumarla karşı karşıya kaldık. Türkiye güçlü sağlık altyapısı ile salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonun yine bu süreçte Türkiye olarak gerçekleştirdik. Biz, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesine kavuşturduk. Tedavi imkanı bulamayan insanlarımızı ambulans uçaklarla ülkeye getirdik.

'MİLLETİME SESLENİYORUM, ALLAH RIZASI İÇİN SİGARA İÇMEYİ BIRAKIN'

Mücadelenin henüz bitmediğini hepimizin çok iyi biliyoruz. Son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarındaki tırmanış acı gerçeği hatırlatmaktadır. Rehavete kapılmadan aşı ve ilaç bulunana kadar mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Milletime sesleniyorum. Ne olur, Allah rızası için, kafeteryaymış, şurasıymış, burasıymış, sigara içmeyi lütfen bırakın. En önemli vurgun noktası akciğer. Akciğerin de en önemli vurgun yeme aracı sigara. Artık sizler de bizlere yardımcı olun.

AŞI AÇIKLAMASI

Aşı çalışmaları konusunda Almanya, Rusya ve İngiltere ile çalışmalarımız sürüyor.

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