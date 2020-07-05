Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.



