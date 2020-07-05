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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2020 19:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

rt


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