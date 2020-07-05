Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı!

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verdi:\nT\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n kendi i\u00e7ine kapand\u0131\u011f\u0131 bir d\u00f6nemde yat\u0131r\u0131m\u0131, \u00fcretimi, istihdam\u0131 destekleyerek sergiledi\u011fimiz olumlu y\u00f6ndeki ayr\u0131\u015fma ile salg\u0131na teslim olmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6sterdik.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u00d6zcan Deniz'in Feyza Aktan sessizli\u011fiAK Parti s\u0131ralar\u0131nda sanki FET\u00d6'n\u00fcn ruhu dola\u015f\u0131yor65 ya\u015f \u00fcst\u00fc seyahat izni \u00e7\u0131kt\u0131 m\u0131?